Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirdikten sonra sportif direktörlük için bir numaralı hedefi olan Mircea Lucescu kararını açıkladı. Romanya'da Digi Sport'a konuşan Lucescu siyah-beyazlılar hakkında konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre daha önce Beşiktaş'tan futbol direktörlüğü teklifi aldığını ve bunu düşündüğünü açıklayan Lucescu, canlı yayında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini duyurdu. Mircea Lucescu "Beşiktaş'ın futbol direktörlüğü teklifini reddettim." diyerek, siyah-beyazlı yönetime kararının olumsuz olduğunu bildirdiğini açıkladı.

74 yaşındaki Rumen teknik adam ayrıca "Futboldan biraz uzak durmak zorunda kaldım. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Şimdi evimdeyim." dedi.