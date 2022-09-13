Miras yüzünden kardeşini başından vurdu!

İHA

Aksaray'da kardeşlerin miras kavgası cinayetle sonlandı. Ağabey Kemal Elçi'nin silahlı vurduğu Kenan Elçi hayatını kaybetti. Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan Kemal Elçi'nin sahibi olduğu öğrenilen marketin içinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası nedeniyle Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık çıktı.

KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURUP, KAÇTI Olayda hayatını kaybeden Kenan Elçi. Ağabey ve kardeşin market içinde yeniden alevlenen miras tartışması kısa sürüde kavgaya dönüştü. Olayda Kemal Elçi, yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan Elçi'yi başından vurdu. Ağabey daha sonra hızla kaçtı.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kenan Elçi, adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kardeşlerin olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ZANLI AĞABEY ARANIYOR Ağabeyi tarafından vurulan kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kardeşini vuran cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.