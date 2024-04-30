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        Haberler Gündem Güncel Miras kavgasında yeğenini vurdu

        Miras kavgasında yeğenini vurdu

        Batman'da bir kişi, miras nedeniyle husumetli olduğu yeğenini çıkan tartışmada av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:49
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        Miras kavgasında yeğenini vurdu
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        Batman'da iki akraba arasında miras nedeniyle çıkan tartışmada kan döküldü.

        Olay öğle saatlerinde İpragaz Mahallesi'nde meydana geldi.

        Miras nedeniyle husumetli olan B.D. ile dayısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        AYAĞINDAN YARALADI

        B.D., dayısı S.D.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        B.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.D. ise gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #Miras kavgası
        #Batman
        #yaralama
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