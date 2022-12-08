AA'da yer alan habere göre, akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Çelik (65), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.