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Antalya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da akrabalar arasında çıkan miras kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 08.12.2022 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da miras kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var - Güncel haberler
AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Çelik (65), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraflar: İHA

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