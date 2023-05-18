Miras kavgasında dayısını vurdu

İHA

İstanbul'da Ramis K. (49), miras tartışmasında yeğeni Osman K. (30) tarafından silahla vuruldu.

Kağıthane ilçesi Emniyetevleri Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, cadde üzerinde karşılaşan Ramis K. ve yeğeni Osman K. arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada küfür ettiği iddia edilen Ramis K., Osman K.'nin silah çıkarmasının ardından kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Osman K., cadde üzerinde dayısını bacağından vurdu.

Olayın ardından saldırgan yeğen kaçarken, dayı ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dayının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri ve güvenlik kamera görüntü incelemesi sonucu saldırganın kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Osman K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Osman K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.