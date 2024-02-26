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        Haberler Gündem Güncel Konya'da bir adam miras kavgasında amcasını döverek öldürdü öldürdü! - Güncel haberler

        Miras tartışmasında amcasını döverek öldürdü!

        Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentin Beyşehir ilçesinde miras nedeniyle yaşanan kavgada M. Uyanık adlı cani, amcası Fevzi Uyanık'ı döverek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:42
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        Miras kavgasında amcasını öldürdü!
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde M. Uyanık (28), mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası Fevzi Uyanık'ı (64) döverek öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre M. Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti.

        FECİ ŞEKİLDE DÖVÜP KAÇTI

        Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. M. Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darp ederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olayın ardından kaçan M. Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı. Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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