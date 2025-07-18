Miras için babasını patlayıcıyla öldürmek istedi!

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak için babası Mehmet E.’yi (47) bombalı tuzak kurup öldürmeye çalışan P.E. ile ona yardım eden 3 arkadaşı hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 30 Haziran 2024’te Mazıdağı ilçesi, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ağabeyi R.E.’nin kendisine kötü davrandığı iddiasıyla nefret besleyen P.E., mirastan da pay almak amacıyla babası Mehmet E.’yi öldürmek için A.A. ile birlikte plan yaptı. B.K.’nin kurduğu bomba düzeneği, B.A. tarafından Mehmet E.’nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. B.K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.’nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada P.E., A.A., B.A. ve B.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

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"DÜZENEĞİN METRUK BİNAYA BIRAKILDIĞINI BİLMİYORLARDI" Şüpheliler hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, P.E.’nin ağabeyi R.E'ye kendisine kötü davrandığı iddiasıyla nefret beslediği, babasını miras almak için öldürmeye karar verdiği, sanıklardan A.A.’nın da buna destek vererek dinamit temin ettiği, B.A.’nın düzenekli bombayı araca bıraktığı, B.K.’nin ise uzaktan kumandalı düzeneği kurarak suça yardım ettiği belirtildi. İddianamede, “Mağdur Mehmet E., saat 23.05 sıralarında ikametinden çıkarak aracına bindi, aradan 2 dakika geçtikten sonra poşetle araçtan inerek ikametine gitti. Mehmet E., ikametten elindeki poşetle çıktı ve poşeti aracının karşısındaki metruk binaya bıraktı. Daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerinden ayrılarak müştekiyi takip etti. Bu esnada şüphelilerin müştekinin bombanın bulunduğu poşeti fark edip metruk binaya bıraktığını bilmedikleri için eylemi gerçekleştirmek adına müştekinin geçeceği tüm duraklarda bekledikleri belirlendi. Tüm duraklarda yanlarında bulunan kumandaya basarak eylemi gerçekleştirmeye çalıştıkları ancak herhangi bir patlamanın yaşanmaması üzerine sanık P.E., diğer sanıklar B.A. ve A.A'yı evlerine bırakarak kendi evine geçti. Saat 00.30 sıralarında Mehmet E., aracıyla tekrar eve geldi, park ettiği aracından indi. P.E'nin babasının geldiğini fark etmesi üzerine kumandaya bastığı esnada ikametlerinin karşısında bulunan bombanın bırakıldığı metruk binada patlama meydana geldi” ifadeleri yer aldı.

18 YILDAN 29 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI İddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın önümüzdeki günlerde Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.