Mirallas, kendine güveniyor

Belçikalı oyuncu Mirallas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kendi adına futbol anlamında zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu yıl ise Gaziantep FK'ye transferinin kariyeri açısından önemli bir an olduğunu belirten Mirallas, şöyle konuştu:

"Geçen sene benim adıma çok zordu, çünkü oynayamıyordum. Geçen sene hocamla sorunlarım vardı, hocayla sorun olunca da bazı şeyler elbette ki kolay olmuyor. Bu tarz durumlarda hocanın güvenine ihtiyacınız oluyor. Eğer hoca güvenmiyorsa oynamak çok zor oluyor. Gaziantep FK transferi de beni bu yüzden etkiledi. Burada beni hoca çok istedi, gelmemin en önemli nedeni de buydu. Yani buraya gelmekteki önemli şeylerden birisi oynama isteğimdi. Buraya gelmeden önce Sumudica ile görüştüm, çok istediğini ve bana güvendiğini dile getirdi. Benim buraya gelme isteğimi artıran en önemli şey de buydu."

Türkiye'de güzel işler yapabileceğine inandığını dile getiren Mirallas, şöyle devam etti:

"Buraya tatile gelmedim. En az 4-5 yıl daha oynamak istiyorum. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Her maçta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağım. Takım olarak istediğimiz şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Şu an çok iyiyim. Türkiye'ye gelmek kolay değil. Burada, bu seviyede oynamak kolay değil. Mücadeleye hazırım. Belki 1-2 maça daha ihtiyacım vardır ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum."

"TÜRKİYE LİGİ, ZORLU BİR LİG"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Türkiye'ye gelmeden önce araştırmalar yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce bazı arkadaşlarımla görüştüm, 'Türkiye nasıl?' diye sordum. Hepsi çok güzel şeyler söyledi. Bir tane bile olumsuz bir şey duymadım. Geldiğimde de haklı olduklarını gördüm. Türkiye ligi, çok zorlu bir lig. Çünkü tüm takımlar büyük isimleri transfer edebiliyor, büyük oyuncular getirebiliyor. Başka ülkelerde 3-4 takım olur, gerisi ortalamadır. Ama buradaki tüm takımlar hemen hemen birbirine denk. Dolayısıyla lig zorlu ve çekişmeli oluyor."

FENERBAHÇE İDDİALARI

Mirallas, isminin daha önceki senelerde Fenerbahçe ile anılmasının hatırlatılması üzerine, "3-4 sene önce Fenerbahçe ile iletişim kurduk. Teklif sunuldu ama transferler her zaman gerçekleşecek diye bir şey yok, olmamıştı. Futbolda zaman zaman böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Türkiye'ye gelmeyi önceden bu yana kariyer planlamasına dahil ettiğini, Türkiye'de olmasının tesadüf olmadığını aktaran Mirallas, şunları kaydetti:

"Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye daha iyi bir durumda. Olaya futbol açısından bakacak olursak biz taraftarı taraftar da bizi özledi. Bir an önce bu hastalık bitsin ve taraftarla buluşalım istiyoruz. Bence Türk halkı futbolu çok iyi biliyor. Onlara iyi bir futbol vermek bizim hedeflerimiz arasında. Ben her zaman üst seviyede oynadım. Şu an öncelikle her maç daha iyi oynamak istiyorum. Her oyuncu arkasında taraftar hissetmek ister. Türkiye'de de çok iyi bir taraftar grubu var. O yüzden Türkiye'ye gelmek her zaman planlarım arasında vardı. Gaziantep'ten de teklif gelince kabul edip geldim."