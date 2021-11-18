Beşiktaş ve Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Sosyal medyada gündeme oturan nargileli fotoğrafının eski olduğunu söyleyen Pjanic, milli takımdaki son maçta oynamamasıyla ilgili iddiaları da yalanladı.

Pjanic'in açıklaması şu şekilde;

"Hakkımdaki söylentileri reddediyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'nın son maçında yer almamam, hocamızla ortak aldığımız bir karardı. Ayrıca paylaşılan fotoğraf eski."