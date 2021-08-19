"ÇOK TATLISINIZ"

Miranda Kerr, geçen ay da Katy Perry ile bir iş birliği için buluşmuştu. Kerr ile piyasa yeni sunduğu ürünün reklamı için bir araya gelen Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağmıştı.

Sürpriz ikiliye bir yorum da 'Yüzüklerin Efendisi' filminde canlandırdığı 'Elf Legolas' rolü ile ünlenen Orlando Bloom'dan gelmişti. Ünlü oyuncu, nişanlısı ve eski eşine, "Çok tatlısınız." demişti. Bloom'un bu sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.