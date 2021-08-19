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Mirada Kerr: Eski eşim Orlando Bloom'u şu an ağabeyim gibi görüyorum - Magazin haberleri

Mirada Kerr: Eski eşimi şu an ağabeyim gibi görüyorum

Avustralyalı model Miranda Kerr, eski eşi oyuncu Orlando Bloom ve onun şu anki nişanlısı şarkıcı Katy Perry ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyerek, Bloom'u artık ağabeyi gibi gördüğünü belirtti. Perry hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Kerr, "Onu oğlumun babasından daha çok seviyorum." diye konuştu

19.08.2021 - 13:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiliz aktör Orlando Bloom ile üç yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran ve Flynn Christopher adında bir oğlu bulunan model Miranda Kerr, eski eşi ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry hakkında övgü dolu sözler söyledi.

  • "BİRLİKTE TATİLE GİDİYORUZ"

    Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katılan Kerr, Bloom ve Perry için, "Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz." diye konuştu.

  • "ONU OĞLUMUN BABASINDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

    38 yaşındaki Avustralyalı model, Katy Perry hakkında, "Onu seviyorum. Hatta onu Flynn'in babasından daha çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

  • "SİNİR BOZUCU BİR AĞABEY"

    Miranda Kerr, eski eşi hakkında konuşurken de "O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey..." ifadelerini kullandı. Kerr, daha sonra esprili konuşmasını, "Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor." sözleriyle sürdürdü.

  • "ÜZERİMDEKİ BASKIYI AZALTIYOR"

    Avustralyalı model, Katy Perry hakkındaki düşüncelerini, "Onun orada olmasından son derece memnunum, çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor." şeklinde ifade etti.

    Miranda Kerr, Perry ile eski eşinin aşk yaşamaya başladıktan sonra onunla nasıl tanıştığını da anlattı. Kerr, "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler..." dedi.

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