Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu nedir, ne zaman tutulur ve tutulması farz mıdır?

        Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

        6 Şubat Salı günü idrak edilen Miraç Kandili'nde Müslümanlar, bugün hangi ibadetleri yapabileceğini merak ediyor. Hz. Muhammed'in göğe yükselişi olarak da bilinen Miraç, her sene kandil olarak kutlanır. Peki, Miraç Kandili'nde otuç tutulur mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 07:52 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nin gelmesiyle, kandil gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Miraç Kandili'nde oruç tutulup, tutulmayacağını merak ediyor. Recep ayının 27. günü olan Miraç günü, dini bilgilere göre; Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, detaylar...

        2

        MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Miraç Kandili'nde özel bir oruç tutma yükümlülüğü İslam dini açısından bulunmasa da, bazı Müslümanlar bu özel gecede nafile oruç tutmayı tercih edebilirler. Nafile oruçlar, Ramazan ayındaki farz orucun dışında bireysel niyetle tutulan gönüllü oruçlardır. Miraç Kandili'nde oruç tutma tercihi, bu mübarek gecenin derin anlamına ve manevi atmosferine daha fazla odaklanmak amacıyla yapılır.

        3

        MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

        Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, 2024 yılında 6 Şubat'ta idrak ediliyor. Kandil gecesi tutulacak olan orucun da 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan geceden itibaren tutulmaya başlanması gerekir. Ancak bir gün öncesinde de tutulan orucun fazileti din alimlerince sıklıkla dile getirilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat