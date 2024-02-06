Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
6 Şubat Salı günü idrak edilen Miraç Kandili'nde Müslümanlar, bugün hangi ibadetleri yapabileceğini merak ediyor. Hz. Muhammed'in göğe yükselişi olarak da bilinen Miraç, her sene kandil olarak kutlanır. Peki, Miraç Kandili'nde otuç tutulur mu? İşte, detaylar...
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nin gelmesiyle, kandil gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Miraç Kandili'nde oruç tutulup, tutulmayacağını merak ediyor. Recep ayının 27. günü olan Miraç günü, dini bilgilere göre; Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, detaylar...
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Miraç Kandili'nde özel bir oruç tutma yükümlülüğü İslam dini açısından bulunmasa da, bazı Müslümanlar bu özel gecede nafile oruç tutmayı tercih edebilirler. Nafile oruçlar, Ramazan ayındaki farz orucun dışında bireysel niyetle tutulan gönüllü oruçlardır. Miraç Kandili'nde oruç tutma tercihi, bu mübarek gecenin derin anlamına ve manevi atmosferine daha fazla odaklanmak amacıyla yapılır.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, 2024 yılında 6 Şubat'ta idrak ediliyor. Kandil gecesi tutulacak olan orucun da 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan geceden itibaren tutulmaya başlanması gerekir. Ancak bir gün öncesinde de tutulan orucun fazileti din alimlerince sıklıkla dile getirilmiştir.