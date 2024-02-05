MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Mirac'ın bereketi, gönül coşkusuyla dolu nice kandillere vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Mirac'ın kandilinde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun, Allah'a olan bağlılığınız artarak devam etsin."

"Mirac Kandili'nin güzellikleriyle dolu, huzurun ve bereketin eksik olmadığı bir gece dilerim. Kandiliniz kutlu olsun!"

"Mirac Kandiliniz mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul etsin, kalplerimize nur saçsın. Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

"Mirac Kandili'nde, gökyüzünden yeryüzüne uzanan manevi bir yolculuğa çıkalım. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin nur ile dolsun. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Mirac Kandili'nde, geçmişteki hatalarımızdan dönmek, Rabbimize daha yakın olmak için bir fırsattır. Bu mübarek gecede yapılan duaların ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Mirac Kandili'nin feyzi üzerinize olsun, gönül coğrafyanızı aydınlatsın. Dualarınızın ve ibadetlerinizin meleklerle buluştuğu bir gece dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!"