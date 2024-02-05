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        Haberler Gündem İnanç Miraç kandilinde oruç tutulur mu? 2024 Miraç kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?

        Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman, kaç gün?

        Miraç Kandili, Müslümanlar için göre önemli bir gecedir. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Bu geceyi ibadetle geçirmek, dualar etmek ve oruç tutmak, pek çok Müslüman için önemli bir gelenektir. Peki, Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde tutulan orucun sevabı nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:34 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:34
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        • 1

          Miraç Kandili, müslüman alemi için Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olmasından ötürü manevi açıdan büyük öneme sahiptir. Miraç gecesi Hz. Muhammed'e gökyüzünde birçok mucize ve hikmetler gösterilmiştir. Miraç Kandili, Müslümanlar için bir fırsattır çünkü bu gece, Allah'a yönelik ibadet ve dua ile geçirilmesi gereken müstesna bir zaman dilimidir. İslam inancına göre, bu gecede yapılan ibadetlerin ve duaların daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu nedenle, Müslümanlar Miraç Kandili'ni, namaz kılma, Kur'an okuma, dua etme, sadaka verme gibi ibadetlerle değerlendirirler. Bu ibadetler, manevi bir temizlik, günahların affı, Allah'a yakınlaşma ve güzel ahlakın pekiştirilmesi gibi hedeflere yöneliktir. Miraç Kandili, Müslümanlar için bir kefaret ve bağışlanma fırsatı olarak değerlendirilir.

        • 2

          MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

          Miraç Kandili'nde özel bir oruç tutma yükümlülüğü İslam dini açısından bulunmasa da, bazı Müslümanlar bu özel gecede nafile oruç tutmayı tercih edebilirler. Nafile oruçlar, Ramazan ayındaki farz orucun dışında bireysel niyetle tutulan gönüllü oruçlardır. Miraç Kandili'nde oruç tutma tercihi, bu mübarek gecenin derin anlamına ve manevi atmosferine daha fazla odaklanmak amacıyla yapılır.

        • 3

          MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

          Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, 2024 yılında 6 Şubat'ta idrak edilecek. Kandil gecesi tutulacak olan orucun da 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan geceden itibaren tutulmaya başlanması gerekir. Ancak bir gün öncesinde de tutulan orucun fazileti din alimlerince sıklıkla dile getirilmiştir.

        • 4

          MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

          "Mirac'ın bereketi, gönül coşkusuyla dolu nice kandillere vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun!"

          "Mirac'ın kandilinde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun, Allah'a olan bağlılığınız artarak devam etsin."

          "Mirac Kandili'nin güzellikleriyle dolu, huzurun ve bereketin eksik olmadığı bir gece dilerim. Kandiliniz kutlu olsun!"

          "Mirac Kandiliniz mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul etsin, kalplerimize nur saçsın. Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

          "Mirac Kandili'nde, gökyüzünden yeryüzüne uzanan manevi bir yolculuğa çıkalım. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin nur ile dolsun. Kandiliniz mübarek olsun!"

          "Mirac Kandili'nde, geçmişteki hatalarımızdan dönmek, Rabbimize daha yakın olmak için bir fırsattır. Bu mübarek gecede yapılan duaların ve ibadetlerin kabul olması dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun!"

          "Mirac Kandili'nin feyzi üzerinize olsun, gönül coğrafyanızı aydınlatsın. Dualarınızın ve ibadetlerinizin meleklerle buluştuğu bir gece dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!"

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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