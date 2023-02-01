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Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek 2023? Miraç Kandili önemi nedir?

İslam dünyasında Regaip Kandili sonrası şimdi gözler Miraç Kandili'ne çevrilmiş durumda. Söz konusu kutsal güne oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar; Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek, önemi nedir ve nasıl ibadet edilir aramalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 01.02.2023 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023'e girmemizle birlikte Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili ile ilgili araştırmalar da yoğunlaşmış durumda. Binlerce inanan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Diyanet İşleri Bakanlığı; 2023 Miraç Kandili tarihini açıkladı. İşte, Miraç Kandili hakkında ayrıntılar...

  • MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

  • MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

     

  • MİRAÇ NE DEMEK?

    "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

     

  • MİRAÇ KANDİLİNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

    İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

     

  • Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

    Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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