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Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? Diyanet Miraç Kandili anlamı ve önemi

Miraç Kandili ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? Diyanet Miraç Kandili anlamı ve önemi

Üç ayların başlamasıyla beraber ilk kandil Regaip geçtiğimiz günlerde idrak edildi. Gözler şimdi Miraç Kandil'ine çevrildi. Miraç Kandil'ine kısa bir zaman kaldı. Hicri takvime göre kandil günleri miladi takvimde değişiyor. İşte, Miraç Kandil'inin tarihi ve anlamı...

Giriş: 04.02.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslamiyet için ayrı bir önemi olan kandil günlerinin 2023 yılında ne zaman ve hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Diyanet'in takvimine göre üç aylar Regaip Kandil'i ile beraber Miraç Kandil'i ve Berat Kandil'i olarak idrak edilecek. Peki, 2023 Miraç Kandil'i ne zaman ve hangi aya denk geliyor?

  • MİRAÇ KANDİL'İ NE ZAMAN 2023?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

     

  • MİRAÇ KANDİL'İ NEDİR?

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

     

  • MİRAÇ NE DEMEK?

    "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

     

  • MİRAÇ KANDİL'İNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

    İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

     

  • Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

    Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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