Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili fazileti ve anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili'nin tüm müslüman aleminin kalplerine huzur, mutluluk ve aydınlık getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili, duaların kabul olduğu, manevi bir yolculuğa çıkma ve günahların affedildiği bir gecedir. Kandiliniz mübarek olsun!

Rabbimizden, bu mübarek Miraç Kandili'nde tüm dileklerinizin kabul olmasını ve hayırlarla dolu bir gelecek temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili'nin tüm İslam dünyasına barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diler, dualarımızın kabul olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun!