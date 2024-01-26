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        Haberler Gündem İnanç Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili fazileti ve anlamı nedir?

        Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili fazileti ve anlamı nedir?

        Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselişini anmak üzere Miraç Kandili'ni coşku ve ibadetle karşılanıyor. Bir çok fazileti olan bu güne geri sayım başladı. İşte, Miraç Kandili'nin anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:25
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        • 1

          Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan, peygamber Muhammed'in (sav) göğe yükselme olayını anma ve ibadetle geçirilen özel bir gecedir. Bu mübarek gecenin 2024 yılındaki kutlama tarihi, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Peki, Miraç Kandili nedir ve ne zaman?

        • 2

          MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI, FAZİLETİ NEDİR?

          Miraç Kandili, İslam peygamberi Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna çıkarıldığı geceyi simgeler. Kuran-ı Kerim'de geçen bu olay, peygamberin Cebrail (as) ile birlikte Mescid-i Aksa'dan göğe yükselmesini içerir. Müslümanlar, bu önemli olayı hatırlamak ve anlamak adına Miraç Kandili'ni özel dualar, zikirler, ibadetlerle ve kuran okuyarak değerlendirir.

        • 3

          MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

          Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günüydü. Şimdi sırada, İslam takvimine göre önemli günlerden biri olan Miraç Kandili var. Bu mübarek gecenin kutlaması, 6 Şubat 2024 Salı günü yapılacak. Müslüman alemi bu kutsal günleri ibadet, dua ve manevi bir atmosfer içerisinde değerlendirerek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecekleri bu özel zamanları sabırsızlıkla bekliyorlar.

        • 4

          MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

          Miraç Kandili'nin tüm müslüman aleminin kalplerine huzur, mutluluk ve aydınlık getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!

          Miraç Kandili, duaların kabul olduğu, manevi bir yolculuğa çıkma ve günahların affedildiği bir gecedir. Kandiliniz mübarek olsun!

          Rabbimizden, bu mübarek Miraç Kandili'nde tüm dileklerinizin kabul olmasını ve hayırlarla dolu bir gelecek temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun!

          Miraç Kandili'nin tüm İslam dünyasına barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diler, dualarımızın kabul olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun!

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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