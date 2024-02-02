Miraç Kandili ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi: 2024 Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili tarihi üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam Dünyası'nda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Miraç Kandili Tarihi her yıl bir önceki yıldaki tarihine göre 10 11 gün daha erken idrak ediliyor. İşte merak edilen 2024 Miraç Kandili tarihi...