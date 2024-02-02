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        Haberler Gündem İnanç Miraç Kandili ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi: 2024 Miraç Kandili tarihi!

        Miraç Kandili ne zaman? Diyanet Dini Günler Takvimi: 2024 Miraç Kandili tarihi

        Miraç Kandili tarihi, üç ayların gelmesi ve Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi yayınlandı. Takvimin açıklanmasının ardından tüm kandil tarihleriyle birlikte Miraç Kandili tarihi de belli oldu. İşte 2024 Miraç Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:17
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        • 1

          Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili tarihi üç ayların başlaması ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam Dünyası'nda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Miraç Kandili Tarihi her yıl bir önceki yıldaki tarihine göre 10 11 gün daha erken idrak ediliyor. İşte merak edilen 2024 Miraç Kandili tarihi...

        • 2

          2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

        • 3

          2024 KANDİL TAKVİMİ

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

          Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

        • 4

          MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

          Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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