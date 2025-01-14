Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
1 Ocak itibarıyla başlayan Üç Aylar ile beraber ilk kandil olan Regaib Kandili 2 Ocak'ta idrak edildi. Sıra, bu senenin ikinci kandili olan Miraç'a geldi. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylar...
- 1
Miraç Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) manevi bir yolculukla Allah’ın huzuruna kabul edildiği gece olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu gece, manevi bir derinlik kazanmak ve Allah’a daha yakın olmak için önemli bir fırsattır. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...
- 2
2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.
- 3
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
-
- 4
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.
- 5