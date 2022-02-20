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Miraç Kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili nedir, önemi ne? Diyanet Miraç Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Miraç Kandil gecesi ne zaman, ayın kaçında?

İslam inancına göre Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilmektedir. Miraç gecesi hadisesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denmektedir. Üç aylara girilmesi ve Regaip Kandili'nin de eda edilmesiyle Miraç Kandili tarihi araştırılıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile Mübarek Miraç gecesi tarihi...

20.02.2022 - 09:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsilen İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecei Miraç kandili olarak kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Miraç kandili ne zaman, 2022 Miraç kandili tarihi nedir sorularının cevapları belli oldu. Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar akşamı kutlanacak. İşte Miraç tarihi hakkında merak edilenler... 

  • MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

    Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

    MİRAÇ NE DEMEK?

    "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

  • MİRAÇ KANDİLİNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

    İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

     

    Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

    Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.

  • 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

    PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

    2

    ŞEVVAL

    1443

    03

    MAYIS-2022

    SALI

    RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

    3

    ŞEVVAL

    1443

    04

    MAYIS-2022

    ÇARŞAMBA

    RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

    1

    ZİLKADE

    1443

    31

    MAYIS-2022

    SALI

    ........

    1

    ZİLHİCCE

    1443

    30

    HAZİRAN-2022

    PERŞEMBE

    ........

    9

    ZİLHİCCE

    1443

    08

    TEMMUZ-2022

    CUMA

    AREFE

    10

    ZİLHİCCE

    1443

    09

    TEMMUZ-2022

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

    11

    ZİLHİCCE

    1443

    10

    TEMMUZ-2022

    PAZAR

    KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

    12

    ZİLHİCCE

    1443

    11

    TEMMUZ-2022

    PAZARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

    13

    ZİLHİCCE

    1443

    12

    TEMMUZ-2022

    SALI

    KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

    1

    MUHARREM

    1444

    30

    TEMMUZ-2022

    CUMARTESİ

    HİCRİ YILBAŞI

    10

    MUHARREM

    1444

    08

    AĞUSTOS-2022

    PAZARTESİ

    AŞURE GÜNÜ

    1

    SAFER

    1444

    28

    AĞUSTOS-2022

    PAZAR

    ........

    1

    R.EVVEL

    1444

    27

    EYLÜL-2022

    SALI

    ........

    11

    R.EVVEL

    1444

    07

    EKİM-2022

    CUMA

    MEVLİD KANDİLİ

    1

    R.AHİR

    1444

    27

    EKİM-2022

    PERŞEMBE

    ........

    1

    C.EVVEL

    1444

    25

    KASIM-2022

    CUMA

    ........

    1

    C.AHİR

    1444

    24

    ARALIK-2022

    CUMARTESİ

     

    ........

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