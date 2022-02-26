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Miraç Kandili'nde süt içilir mi, neden süt dağıtılır ve süte okunan dualar neler? Miraç Kandili'nde süt içmek ne anlama gelir?

Miraç Kandili'nde süt içilir mi, neden süt dağıtılır ve süte okunan dualar neler?

Mübarek Miraç Kandili ibaretleri gündemde. Recep ayının 26. gecesine denk gelen Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Kandil günlerinde yapılacak ibadetler ve okunacak duaların yanı sıra Miraç Kandili'nde süt içmek ne anlama gelir sorusu günün en çok araştırılan konularından biri oldu.

26.02.2022 - 17:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in Recep ayının 26. gecesi Cebrail aleyhiiselam ile göğe yükseldiği, öte alemleri gördüğü ve Müslümanlar için namaz ibadetiyle yeryüzüne geri döndüğü İslam kültürünün en yaygın inanışlarından biridir. Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi hürmetine kutlanan Miraç Kandili gecesinde süt içilir mi, süt dağıtmanın anlamı nedir soruları araştırılıyor. Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar ve süt içmenin anlamı 

  • MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜT İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

    İslam kültürü inanışında yaygın olan bir rivayet vardır. Rivayete göre, Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed (S.A.V.) göğe yükseldikten sonra Cebrail tarafından kendisine bir şarap bir de süt ikram edilmiştir. Cebrail aleyhisselamın Hz. Muhammed'den birini seçmesini istemesi üzerine Peygamber efendimizin o gece sütü seçtiği söylenir.

    Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklanır:

     

    "Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır." (Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

  • MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR

    "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin."

    Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).

     

    Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua ettiği söylenir:

    "Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı.

  • MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN SÜT İÇİLİR?

    Miraç gecesi kılınacak namazın ardından dualar okunup süt içilmesi tavsiye edilir.

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