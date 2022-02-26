MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SÜT İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

İslam kültürü inanışında yaygın olan bir rivayet vardır. Rivayete göre, Miraç Kandili gecesi Hz. Muhammed (S.A.V.) göğe yükseldikten sonra Cebrail tarafından kendisine bir şarap bir de süt ikram edilmiştir. Cebrail aleyhisselamın Hz. Muhammed'den birini seçmesini istemesi üzerine Peygamber efendimizin o gece sütü seçtiği söylenir.

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklanır:

"Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisi de Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır." (Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)