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        Haberler Gündem Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 | En güzel, anlamlı, kısa, uzun, dualı, yeni ve resimli Miraç Kandil mesajları

        En güzel Miraç Kandili mesajları! Anlamlı, dualı, resimli Miraç Kandili mesajları

        Miraç Kandili mesajları ve sözleri İslam alemi tarafından yakından takip ediliyor. Üç Aylar'ın ikinci kandili olan Miraç Kandili bu yıl 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandili gecesi İslam alemi tarafından ibadetle geçirilecek. Bu mübarek günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler; en güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2024 Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri çeşitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:15
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        • 1

          Miraç Kandili mesajları ve sözleri, İslam kültürünce oldukça önemli bir yere sahip olan yılın ikinci kandilinde paylaşılıyor. İslam peygamberi Muhammed'in Allah'ın izniyle geceleyin Kudüs'e gidip oradan semaya yükselmesini ve orada peygamberlerle görüşmesini ifade eden İsra ve Miraç olayı Miraç Kandili olarak ibadetlerle anılır. Bu önemli geceyi kutlamak isteyenler sevdiklerine; en güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2024 en güzel, farklı ve resimli Miraç Kandili mesajları...

        • 2

          RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          - Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

        • 3

          - Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

        • 4

          - Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

        • 5

          - Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

        • 6

          MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

          - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 7

          - Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

        • 8

          - Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

        • 9

          - İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...

        • 10

          EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ TEBRİK SÖZLERİ

          - Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

        • 11

          - Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, her anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle; Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 12

          -Yakınlık ne mekânda ne zamandadır, sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 13

          -Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 14

          - Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 15

          DUALI KANDİL MESAJI

          - Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

        • 16

          - Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

        • 17

          - Tüm İslam âleminin mübarek Miraç kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum…

        • 18

          - Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

        • 19

          - Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 20

          - Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 21

          - Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

        • 22

          - Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...

        • 23

          - Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

        • 24
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