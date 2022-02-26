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Miraç Kandili gecesi çekilecek tesbihleri ve zikirleri: Miraç Kandilinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Miraç Kandili gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam kültüründeki yaygın inanışa göre Hz. Muhammed'in Allah ve öte alemleri görüp geldiği bir gece vardır. Miraç gecesi olarak anılan bu gece her sene Miraç Kandili olarak kutlanır ve Müslümanlar Miraç gecesinde ibadet etmeye büyük önem verir. Bu yıl 27 Şubat tarihinde idrak edilecek Miraç gecesinde çekilecek tesbihler araştırılıyor.

26.02.2022 - 11:49 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre Recep ayının 26. günü tüm İslam toplumlarında Miraç kandili olarak kutlanıyor. Bu sene 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek Miraç kandilinde ibadet etmek isteyen Müslümanların gündeminde Miraç kandili ibadetleri var. Bilindiği gibi Miraç kandilinde yapılacak ibadetlerden biri de tesbih ve zikir çekmek. İşte Miraç kandili zikirleri ve tesbihleri...

  • KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

    Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

    Lâ ilâe illallah

    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

    Estağfirullah

    Sübhanallah

    Elhamdülillâh

    Allahu ekber

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

    Allah

    tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

  • Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

  • Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

     

  • RECEP AYINDA ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

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