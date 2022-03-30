Mira'nın, Dubai tatili

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Final yapan 'Baht Oyunu' adlı dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle tanınan oyuncu Mira Atagül, Dubai'ye gitti.

YENİ PROJE ÖNCESİ DUBAİ TATİLİ

Yaz sezonu için bir dizi ve sinema filmi için görüşmelerini sürdüren Atagül, yeni proje öncesinde tatil yaparak deşarj oluyor.

Bol bol güneşin ve denizin keyfini çıkaran 23 yaşındaki oyuncu, çekildiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Mira Atagül'ün pozları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.