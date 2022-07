Minyonlar 2 vizyona girdi

Bu hafta birbirinden farklı türde yerli ve yabancı film vizyona girdi. Aralarında Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru) de var.

Animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru), sinemaseverleri 88 dakikalık eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor. Yapımcılığını Universal Studios’un üstlendiği, Kyle Balda ve Brad Ableson’un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi, izleyicileri 70’li yıllara geri götürüyor.

Despicable Me serisiyle popüler kültürde yer edinen Minyonlar'ın ikinci filmi Minions: The Rise of Gru, 70'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor. Gru, 1970’lerin ortasında dönemin modası saçları ve İspanyol paça kot pantolonlarıyla banliyöde büyümüştür. Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olarak onlara katılabilecek kadar kötü olma planları yapmıştır. Neyse ki sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Kötü 6, liderleri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.