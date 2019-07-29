Minnie Mouse'u seslendiren Amerikalı sanatçı hayatını kaybetti

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çizgi film karakteri Minnie Mouse'u 30 yıldan uzun bir süredir seslendiren Russi Taylor 75 yaşında hayatını kaybetti.
Mickey Mouse çizgi filminin yapımcı şirketi Walt Disney, ses sanatçısının California'da 75 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Taylor, 1986 yılından beri Mickey Mouse'un partneri Minnie Mouse'u seslendiriyordu.
Simpsons dizisinde Bart Simpson'ın sınıf arkadaşı Martin de seslendirdiği karakterlerden biriydi.
Taylor, Mickey Mouse'u seslendiren ve 2009 yılında hayatını kaybeden Wayne Allwine ile evliydi.
Walt Disney Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Bob Iger yayımladığı yazılı açıklamada, "30 yıldan uzun bir süre Minnie ve Russi dünya çapında milyonları eğlendirmek için birlikte çalıştılar. Bu ortaklık, Minnie'yi küresel bir ikon haline, Russi'yi de tüm dünyada hayranları olan bir Disney efsanesi haline getirdi" dedi.
"Eserinin, gelecek jenerasyonları eğlendirmeye ve esinlemeye devam edeceğini bilmek teselli oluyor."
4 Mayıs 1944'te ABD'nin Massachusetts eyaletinde doğan Taylor, 1986'da yapılan seçmelerde 200 aday arasından seçilmişti.
Küçük bir kızken eğlence parkı Disneyland'ı ziyaret ettiğinde Minnie ve Mickey'yi ilk seslendiren Walt Disney ile tanışmıştı.
Taylor o gün yaşananları, "Konuşmamız sırasında bir ara bana büyüyünce ne olmak istediğimi sordu. Ben de 'Sizin için çalışmak istiyorum' dedim. O da 'Tamam' demişti. Ve şimdi onun için çalışıyorum" sözleriyle anlatmıştı.
Minnie'yi Taylor'dan önce Marcellite Garner (1930'lar),Thelma Boardman (1940'lar) ve Ruth Clifford (1940'lar ve 1950'ler) seslendirmişti.
Taylor, "Hiçbir zaman ünlü olmayı istemedim. Seslendirdiğim karakterler ünlü ve bu da bana yetiyor" demişti.
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