Minnesota'daki cami saldırısına ilişkin davanın duruşması yapıldı

Duruşmada, Minnesota'daki Dar al-Farooq İslam Merkezi adlı camiye Ağustos 2017'de bombalı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlılardan ikisi, saldırının elebaşı olduğu belirtilen Michael Hari aleyhinde tanıklık yaptı.
Duruşmada, Joe Morris (25) ve Michael McWhorter (31) Hari'nin kendilerini belirsiz bir görev için işe aldığını ve hedeflerine yaklaşana kadar konu hakkında bilgi vermediğini söyledi.
Hari'nin Müslümanlardan nefret ettiğine dikkati çeken Morris ve McWhorter, cami saldırısına Hari'nin talimatıyla katıldıklarını belirtti.
McWhorter, 2017 yazında maddi sıkıntıda olduğunu ve Hari'nin kendisine şirketinde "güvenlik" işi verdiğini dile getirdi.
Hari'nin 4 Ağustos'ta, telefonunu evde bırakıp, yanına 1 ay yetecek kadar kıyafet almasını ve "çalışacağız" dediğini aktaran McWhorter, Hari'nin arabaya suikast silahları, balyoz, maskeler, eldivenler ve cep telefonu sinyal kesicisi aldığını söyledi.
McWhorter, harita kullanarak 800 kilometre yol aldıklarını ve hedefe 1 saat kala benzin almak için durduklarında Hari'nin cami bombalayacaklarını söylediğini ve plastik bidonda benzin aldığını ifade etti.
Saldırganlardan Morris de Hari'yi 12-13 yaşından bu yana tanıdığını ve baba figürü olarak gördüğünü söyledi.
Hari'nin kendisini "tamamen yasal olmayacak" görev için işe aldığını ve "dokunulmazları rahatsız edeceğiz" dediğini aktaran Morris, caminin camını kırarak bombayı içine attığını kabul etti.
Morris, daha sonra arabaya binip olay yerinden uzaklaştıklarını belirtti.
Diğer yandan, Hari'nin avukatı, McWhorter ile Morris'in hikayelerini değiştirdiklerini ve az ceza alabilmek için bu ifadeyi verdiklerini savundu.
- Duruşmaya Kovid-19 arası
ABD basınındaki haberlere göre, bir jürinin eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir anda ara verilen duruşmaya, katılımcıların Kovid-19 testlerinin yapılmasının ardından devam edileceği kaydedildi. Buna göre, duruşmanın en erken gelecek hafta sonuna doğru yapılabileceği değerlendiriliyor.
Hari, Morris, McWhorter ve Ellis Mack (20) , Minnesota'nın Bloomington bölgesindeki Dar al-Farooq İslam Merkezi adlı camiye Ağustos 2017'de bombalı saldırı düzenlemişti, saldırıda can kaybı olmamıştı.
Sabah namazı öncesinde düzenlenen ve imamın ofisinde küçük çaplı hasara yol açan saldırı, eyalet ve ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.
Saldırının ardından yerel polis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol, Tütün, Ateşli Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu 4 kişi Mart 2018'de "otomatik silah bulundurmak" suçundan tutuklanmıştı.
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