Minnesota'da halk, polis şiddetine karşı adalet istiyor

AA

Zaman, Minneapolis'te gözaltına alınırken beyaz bir polis tarafından ensesine basılarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayı ve sonrasında başlayan protestolar hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

"Burada gerçekte olan tek şey, silahsız bir siyahinin polis tarafından öldürülmesidir." diyen Zaman, şehirde havanın çok gergin olduğunu, öfkeli halkın olaya karışan polislerin bir an önce tutuklanıp adalet önüne çıkarılması için protestolara başladığını belirtti.

Zaman, şöyle devam etti:

"Bu cinayet o kadar vahşi ve korkunç ki normalde bu tip durumlarda polisleri savunan Cumhuriyetçi Parti mensupları bile bu olayı 'cinayet' olarak niteledi. Sosyal medyada, liberallerin dışında sağ kanattan bile birçok insan, siyasetçi, bu cinayet için 'korkunç' diyor. Halkın yüzde 90'ı bu olayın şokunu yaşıyor ve adalet istiyor. İnsanlar çok ama çok öfkeli. Bu 4 polis adalet önüne çıkarılana kadar protestolar azalacak gibi görünmüyor. Hala nasıl tutuklanmadılar, anlamış değilim. Bu katiller, tutuklanıp yargılanmalılar."

- "Polis departmanı vatandaşlara karşı isyan ediyor"

Olaylar üzerine Minnesota Valisi ile Başsavcısı'nın, kendisinin de katıldığı şehirdeki dini liderlerle webinar üzerinden toplantı gerçekleştirdiğini belirten Zaman, "İçeriğine dair konuşamam ama şunu söyleyebilirim, şu an birçok konu gözden geçiriliyor." dedi.

Zaman, şehirde polise yönelik tepkinin had safhada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Minnesota tarihinde ilk kez, 24 saatten az bir zamanda, bu olaya karışan polislerin işine son verildi. Bu çok önemli. Bu, Minnesota'da hatta Amerika'da görülen bir uygulama değil. Normalde bu işlem aylar alır, hatta polisler bazen görevinden bile alınamaz. 4 polisin ihraç edilmesine karşılık, polisler şimdi protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık vermeye başladı. Burada protestocuların isyan ettiğini söylemek doğru değil, doğru olan polis departmanı vatandaşlara karşı isyan ediyor."

Protestolarda polislerin amirlerini dinlememesi üzerine Minneapolis Belediye Başkanı'nın Minnesota Valisi'nden ulusal muhafızları gönderme talebinde bulunduğunu savunan Zaman, bu süreçte olayların kontrolden çıktığını ve bazı iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

- "Polis yönetmeliği reforme edilmeli"

Zaman, bu hadisenin, bir daha bu tür olayların kabul edilmez olarak değerlendirileceği uzun vadeli bir değişime ilham vermesini umduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu olaylara sebebiyet veren polis yönetmeliğindeki bazı ana maddelerde değişiklik yapılması lazım. Bunlardan biri, Amerika dışında yaşayan insanların anlamadığı, buradaki polislerin iş sözleşmesinde bulunan 'bağlayıcı ara buluculuk' maddesi. Cinayet gibi çok korkunç olaylar dışında ki onların da videoya kaydedilmesi gerekiyor, belediye başkanı veya emniyet müdürü, böyle durumlarda polisleri işten atamıyor. Amerika genelinde mevcut olan bu madde sayesinde, yanlış yapan polise disiplin cezası veya işine son verileceğinde emekli polislerce yönetilen sendikalar üzerinden devreye sokulan 'ara buluculuk' işlemi ile olayın üstü örtülüyor, ilgili polise güç sağlıyor."

- "Ülkede ırkçılık toplumda kök salmış"

Zaman, vicdanı olan herkesin, Floyd'un başına gelen olayın bir daha yaşanmaması için kendini sorgulayıp ayağa kalkması gerektiğinin altını çizerek, "Sistematik bir polis reformu gerekiyor. Bu sepetteki birkaç kötü elma durumu değil. Sistem bozuk ve düzeltilmeli." dedi.

Zaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ülkede ırkçılık bir gerçekliktir ve toplumda kök salmıştır. Hepimiz kendimizi ondan korumayı öğrenmeli, bu konuda uyanık olmalıyız. Beyaz üstünlük kültürü ve beyaz olmayan insanlara, özellikle siyahilere insanlık dışı muamele kültürü yaygın. Maalesef, toplumdaki bu davranışlar, mevcut ABD Başkanı'nın kendisinde bulunan kötü davranış ve fiillerle daha fazla teşvik edilmekte. Irkçılık doğuştan gelen bir özellik değildir, sonradan öğrenilir."