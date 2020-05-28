Minneapolis Belediye Başkanı: "George Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis cezalandırılmalı"

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Frey, polisin Floyd'un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan müdahalesini ortaya koyan görüntülere dayanarak beyaz polis memuru Derek Chauvin hakkında cezai kovuşturma başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Jacob Frey, "Son 36 saattir her şeyden çok tek bir mühim soruyla boğuşuyorum: George Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil? Hiç tehdit görmedim. Bu tür bir gücün gerektiğine işaret eden hiçbir şey görmedim." ifadesini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, daha önce de polisin Floyd'a davranışı nedeniyle şehrin siyahi vatandaşlarından özür dilemişti.

Frey, "Siyah olmak, ölüm cezası olmamalı. Beş dakika boyunca beyaz bir polis memurunun dizini siyah bir adamın boynuna bastırmasını izledik. Beş dakika boyunca! Biri sizden yardım istiyorsa yardım etmeniz gerekir. Bu polis memuru en basit insani duygudan yoksundu." diye konuşmuştu.

Belediye Başkanı Frey, soruşturma açılması beklenmeden polislerin görevden ihraç edilmesiyle ilgili olarak "Doğru karar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.