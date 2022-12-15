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Araç kiralama girişimi 8.5 milyon TL fon buldu

Online araç kiralama girişimi Miniyol.com, kitle fonlaması turunda 8 milyon 500 bin TL fona ulaştığını açıkladı. Yüzde 12’sini yatırımcılara arz eden girişimin Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, "Mobilite çözümleri ile maliyetleri ve fiyatları düşürmeyi planlıyoruz" dedi. Platform üzerinden yapılan kiralamalar ile ilgili veriler de paylaşan Miniyol.com, geçen yıl ortalama 245 TL olan günlük araç kiralama bedelinin bu yıl 395 TL olduğunu bildirdi. Rakamlar, söz konusu tutarın yüzde 61 olduğunu ortaya koyuyor

Giriş: 15.12.2022 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
Miniyol.com 8.5 milyon TL fon buldu
HABERTURK.COM

Online araç kiralama girişimi Miniyol.com, fonbulucu platformunda çıktığı kitle fonlaması turunda 8 milyon 500 bin TL fona ulaştı.

2020 yılında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan şirket, yüzde 12’sini yatırımcılara arz ederken, kuruluşunun üzerinden geçen ilk 17 ayda 11 milyon TL ciroya ulaşırken, 5’inci yılında ise yıllık 548 milyon TL ciro hedefliyor.

Yatırım turu hakkında konuşan Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, "Fonun başarıya tamamlanması ile birlikte kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni ürünleri hizmete sunacağız. Mobilite çözümleri ile maliyetleri ve fiyatları düşürmeyi planlıyoruz. Kullan-bırak araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Express ve kişiden kişiye araç kiralama hizmeti verecek olan Miniyol Self ürünlerini uygulamaya koyacağız" dedi.

KİRALAMA BEDELİ YÜZDE 61 ARTTI

Platform üzerinden yapılan kiralamalar ile ilgili veriler de paylaşan Miniyol.com, geçen yıl ortalama 245 TL olan günlük araç kiralama bedelinin bu yıl 395 TL olduğunu bildirdi. Rakamlar, söz konusu tutarın yüzde 61 olduğunu ortaya koyuyor.

Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, "Bu yıl 80 binden fazla araç alternatifi ile 600’den fazla lokasyona ulaştık. Önceki yıla göre yüzde 1,178’lik büyüme yakaladık. 2022 yılında kullanıcıların yüzde 75’i ekonomi sınıfı, yüzde 9’u SUV, yüzde 1.47’si ise lüks araç kiraladı. Müşterilerin yüzde 52’si manuel vitesi tercih ederken, yakıt konusunda yüzde 66 ile benzin öne çıkıyor. Onu yüzde 32 oranında dizel izledi" diye konuştu.

Çelik, ortalama kiralama süresinin 4 gün, geçen yıl 980 TL olan ortalama sepet tutarının ise bu yıl 1.700 TL olduğunu da kaydetti.

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