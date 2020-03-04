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Miniklerden Mehmetçiğe dua - TOKAT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması- Çocuğun Kuran okuması- Çocuklardan Deniz Muktedir'in Dua etmesi

Miniklerden Mehmetçiğe duaTOKAT (AA) - Tokat'ta minik öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okundu, İstiklal Marşı ve Fetih suresi okunup, Mehmetçik için dua etti.Son günlerde yaşananlar nedeniyle hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını belirten öğrenciler, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan askerler başta olmak üzere güvenlik güçlerine teşekkür etti.Mehmetçik için şiir okuyan öğrencilerden Deniz Muktedir, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyor, okullarımızda eğitim görüyorsak onların sayesinde. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettik." dedi.