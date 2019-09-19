Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Meslek hayatına 15 yıl önce başlayan Göktaş, görevini Zübeyde Hanım Ortaokulunda sürdürüyor.

Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak minik öğrencilere yönelik projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı.

27 ŞEHİRDE BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Göktaş'ın, meslektaşı Emine Coşkuntürk ile çocukların kelime haznelerini geliştirmek, aile katılımını sağlamak, Türkçeyi doğru ve etkin kullanmak, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara kitap imkanı sağlamak hedefiyle hazırladığı ve "Kalite Etiketi Ödülü"ne layık görülen "Heybemde Kitap Var" projesi, "eTwinning" platformunda 27 şehirde binden fazla öğrenciye ulaştı.

Sınıf dışı öğrenmenin önemini ortaya koymak için öğrenme ortamlarını değiştirme hedefiyle uygulamaya alınan ve Göktaş'ın Avrupalı ortaklarla yazdığı uluslararası proje olan "Little Schools Outdoor" da "Kalite Etiketi" ödülüne değer bulundu.

Çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirerek kitap okuma alışkanlığının temelini atma, aileler tarafından çocuklara okunan hikayelerin sınıf içi drama ve benzeri aktif öğrenmelerle desteklenmesi için hayata geçirilen "Oku Anlat Değerine Değer Kat" projesi ise "Eğitimde Yenilikçi Bölgesel" ödülünü aldı.

Göktaş, meslektaşlarına "Öğretmenlerimizle 2023'e Doğru" projesi, "Okul, Aile İş Birliği Geliştirme Programı" ve "eTwinning" platformu kapsamında tecrübe aktarımında bulunurken, öğrenci ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik de projeler geliştirmeye devam ediyor.

Elem Göktaş, çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiği projelerle merkezi Hindistan'da olan uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri oldu.

"ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN İHTİYAÇLARINI DİKKATE ALIYORUZ"

Elem Göktaş, öğrencilerine proje tabanlı öğrenmeyle eğitim vermeye çalıştığını söyledi.

Bu şekilde eğitimin daha etkili olduğunu düşündüğünü, kazanımlara daha kolay, etkin ve eğlenceli katılım sağlayarak ulaştıklarını dile getiren Göktaş, bu yönde projeler geliştirdiğini belirtti.

Göktaş, proje yazarken çağın gerekliliklerini, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını değerlendirdiğini belirterek, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Bu yıl 'Kes-Yapıştır'a Son Okul Öncesinde İnovasyan' isimli projemi eTwinning üzerinden yazdım, ortaklarla beraber projeye devam edeceğiz. Projemizin içeriğini yazarken teknolojik çağda olduğumuz için çocukların ve ailelerin bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Güvenli internet kullanımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukları tamamen teknolojiden uzaklaştıramıyoruz çünkü teknoloji çağındayız. Gelişimleri için bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum, tamamen soyutlayarak bir şey elde edebileceğimizi sanmıyorum. Bu noktada ailelere olumlu rehberlik yapabilmek, çocukların kullanabileceği, okul öncesi öğrencilerin yaşına uygun doğru uygulamaların bulunmasını sağlamayı hedefliyorum ve bunlarla çocukların gelişimine destek olmaya çalışıyorum."

Göktaş, içeriğini kendisinin ürettiği, daha güvenli uygulamalarla çocukların eğitimine teknolojiyle destek verdiğini vurguladı.

"PROJE TABANLI ÖĞRENME ÇOCUKLARDA DAHA ETKİLİ"

Projeleriyle AKS Education tarafından layık görülen "Küresel Öğretmen" ödülünü almak için 15 Eylül'de Hindistan'a gittiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti: "Başvuru linkine tesadüfen denk geldim. Başvurmak, şansımı denemek istedim çünkü projelerimin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu noktada özellikle başvurumu yaparken bütün projelerimin içeriklerine değindim. Başvurdum ama olur olmaz diye emin olamadım çünkü 12 bin başvuru vardı. İncelemeler sonucu bu ödüle layık görüldüm. Çok mutlu oldum çünkü proje tabanlı öğrenmenin, çocuklarda daha etkili olduğunu, velilerin ve bizlerin bakış açısını genişlettiğini düşünüyorum."

Göktaş, Türkiye'den 8 öğretmene ödülün verildiğini dile getirerek, "Türkiye ekibi Hindistan'da dikkati çekti. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar bizi yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduk. Yurt dışından gelen öğretmenlerle kaynaştık, proje fikirleri hakkında konuştuk. Bu bizim için aslında bulunmayacak bir fırsattı. Ülkemi, Sakarya'yı, okulumu temsil etmekten gurur ve mutluluk duydum. Bu ödülü özellikle şehit öğretmen Dilay Kerman ve tüm şehit öğretmenler adına aldım." ifadelerini kullandı.

Eğitim adına ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını, öğrenci ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Öğrencilerimin gelişimine katkı sunduğum, onlara farklı yöntemlerle eğitim verdiğim, mesleki açıdan kendimi geliştirdiğim ve meslektaşlarımla sürekli iş birliği içinde olduğum için bu ödüle layık görüldüm." değerlendirmesinde bulundu.