Minik Yusuf Can, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyayı duyan Taşkın, köylerinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanına gitti.

Taşkın, "Devletime bağış yapacağım." diyerek, elindeki 10 lirayı ekiplere teslim etti.

Çocuğun verdiği paranın, kampanya hesabına yatırılacağı bildirildi.