21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran İlçesi'nin Dilekli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2.5 yıl önce dünyaya geldi. DHA'nın haberine göre, Yusuf'un seslere tepki vermemesi üzerine baba Kerem Kaçmaz, Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolünden geçirdi ve burada da işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van’dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
"DÜNYALAR BİZİM OLDU"
Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan 'Biyonik Kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Aile büyük mutluluk yaşarken anne Kamile ve baba Kerem Kaçmaz yetkililere teşekkür etti.
Çocuklarının artık tüm seslere tepki verdiğini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını anlatan baba Kerem Kaçmaz, "Yusuf hastaydı ve Çaldıran'dan Van'a sevk ettiler. Bizim seslenmemize rağmen bize tepki vermiyordu. Sonra Ankara'ya götürdük, ameliyat oldu ve durumu şu an için iyi. Ameliyat olduktan bir kaç ay sonra bize tepki vermeye başladı. O zaman dünyalar bizim oldu" dedi.
"YUSUF'UN DUYMAMASI İÇİMİZİ YAKIYORDU"
Yusuf'un ablası Rojbin ise yapılan ameliyattan sonra Yusuf'un artık duymaya başladığını belirterek, "Yusuf doğduğundan beri seslere tepki vermiyordu. Geçtiğimiz yıl hastaneye götürdük ve onlar da Ankara'ya sevk ettiler. Orada bize ameliyat olacağını söylediler. Çünkü 2 kulağı da duymuyordu. 2 cihaz takıldı. Yusuf şu nda bizi duyuyor. Ama daha önce bizi hiç duymuyordu. Şimdi seslendiğimizde bize bakıyor. Artık abla, baba, anne diyebiliyor. Ailece çok mutluyuz. Daha önce Yusuf'un duymaması içimizi yakıyordu. Ama Yusuf duyduğundan beri çok mutluyuz. Yusuf'un ilk kelimesi de baba oldu. Gelişmesi artık çok iyi" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!