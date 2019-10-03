Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. DHA'nın haberine göre, Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.