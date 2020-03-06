Minik sporculardan Mehmetçiğe destek

AA

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar'ın antrenörlüğünde eğitim alan "Her çocuk özeldir, çoklu branş eğitim" öğrencileri, spor salonunda ellerinde Türk bayrağıyla İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yetiştirdiği sporcuların gelecekte Türk bayrağını dünyada temsil etmesini ümit ettiğini dile getiren Çınar, "Minik sporcularımızla Mehmetçiğin yanında olmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek anlamında etkinlik gerçekleştirdik. Desteğimizle, gayretimizle ve dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

Öte yandan küçük sporcuların birer mektup yazarak İdlib'de görev yapan askerlere gönderdiği öğrenildi.