Minik öğrencilere yeni başladıkları okul, çizgi film karakterleriyle sevdiriliyor

AA

Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulunda görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan ve eğitim hayatına yeni başlayan öğrenciler için okulun duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterleri, figürler ve manzara resimleriyle süsleyerek okulu ilgi çekici hale getirdi.

Kovid-19 nedeniyle maskelerini takan minik öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak öğretmenleriyle bahçe duvarlarına manzara ve sevilen çizgi film kahramanlarının resimlerini yaptı.

Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Aykul, AA muhabirine, koronavirüs salgınının eğitim camiasını da etkilediğini söyledi.

Okula yeni başlayan öğrencilerin daha çabuk alışmaları için böyle kültürel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Aykul, "Bu etkinleri öğrencilerimizle planladık, onlar da boyamada bize yardımcı oldular. Okul idaresi öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle okulumuzun çevre duvarını içerisi gibi güzelleştirip manzara ve çizgi film karakterleriyle donattık, bunu görenler bizlere teşekkür etti." dedi.

- "Hem eğlenceli hem de keyifli bir ortam oluşturmak istedik"

Aykul, eğlenceli ortamda okul duvarlarını renklendirdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz uzun bir süredir okuldan uzak kaldı, onlar için hem eğlenceli hem de keyifli bir ortam oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz de biz de bu işten keyif aldık, ortaya güzel bir sonuç çıktı. Böyle güzel bir çalışma yaptığımız için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Minik öğrenci Ecrin Katre Akdeniz ise sevdiği karakterleri okulun duvarında görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "En sevdiğimiz çizgi film karakterleriyle okulumu boyuyorum, okulumu çok seviyorum." dedi.

Vatandaşlardan Hakan Şahin de okulun bölgede örnek okul olduğunu söyleyerek, "Sarıkamış sonbaharda renk cümbüşüne dönüştüğü gibi okulumuzu da öğretmen ve öğrencilerimiz renk cümbüşüne çevirmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.