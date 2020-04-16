Minik öğrencilerden "23 Nisan'da balkonlardayız" çağrısı - HATAY

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Mithat Paşa İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Meral Öktem ile birlikte 23 Nisan videosu hazırlamaya karar verdi.Velilerin de desteğiyle öğrenciler giydikleri Atatürk ve Türk bayraklı tişörtlerle arkadaşlarını 23 Nisan'da balkonlara davet etti.Hazırlanan video daha sonra okul tarafından paylaşıldı.