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Minik öğrenciler TBMM Başkanı’na İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 99. Yılı nedeniyle minik öğrenciler Meclis’i ziyaret etti. İzmir Gaziemir’den Özel Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İstiklal Marşı sürprizi yaptı.

12.03.2020 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
İstiklal Marşı
HABERTURK.COM

6 yaş grubundan 11 anasınıfı öğrencisi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu. Meclis Başkanı Şentop anasınıfı öğrencilerini alkışlayarak kutladı ve hediyeler verdi.

 

Ziyaret sırasında kameralara, gündemdeki koronavirus nedeniyle ilginç görüntüler de yansıdı. Meclis Başkanı Şentop minik öğrencilere virüse karşı tavsiyelerde bulunurken öğrenciler de ellerini dezenfektan ile temizlemeyi ihmal etmedi.

Ziyaret sonunda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Okul müdürü Şeyma Kılınç ve 6 yaş öğretmeni Zeynep Turgut ile öğrencilere hediyeler vererek uğurladı.

 

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