09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Minik öğrenciler "Hayal Ağacıyla" hayallerine kavuştu - AMASYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kafeteryada hayal ağacı oluşturulup hediyelerin toplanması- Hediyelerin köy okuluna götürülüp çocuklara teslim edilmesi- Çocukların hediye edilen bisikletlere binmesi- Öğrencilerden Halil İbrahim Soylu'nun açıklamaları- Kafeterya yöneticisi Doğuşcan Mayadağlı'nın açıklamaları- Okul öğretmeni Uğur Önder'in açıklamaları
Amasya'da bir kafede başlatılan "Hayal Ağacı" projesi ile "iyi kalpli" müşteriler miniklerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.Proje kapsamında Amasya, Çorum, Sivas ve Ankara'da şubeleri bulunan "Coffee Study"nin yöneticileri, kendilerine kardeş okul seçtikleri Tatar Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerin bütün hayallerini kağıtlara yazmasını istedi.Öğrencilerin hayallerinin yazılı olduğu kağıtlar toplanıp işletme girişinde oluşturulan "Hayal Ağacı"na asılarak, müşteriler projeyle ilgili bilgilendirildi.Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği projeyle 10 günde, 2 çocuk odası takımı, 19 bisiklet, 2 bilgisayar, 6 tablet, 3 drone, 10 kumandalı araba, 10 Barbi bebek, 5 peluş oyuncak, 1 televizyon, 1 bulaşık makinesi, 3 nevresim takımı, kırtasiye malzemeleri ve hikaye kitapları toplandı.Toplanan 2 pikap dolusu hediye, hayırsever müşterilerle birlikte köy okuluna götürülerek çocuklara teslim edildi.Hediyelerini, giydikleri en güzel kıyafetlerle bekleyen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Hayallerine kavuşan öğrencilerin sevinci, gözlerindeki ışığa yansıdı.Kafe yöneticisi Doğuşcan Mayadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece çay, kahve satan bir işletme olmak istemediklerini, köydeki çocukların hayatını ve hayalini, kentteki insanlara da göstermek için bu projeyi yaptıklarını söyledi.Mayadağlı, projeye müşterilerinin çok duyarlı yaklaşmasıyla hediyeleri beklenenden daha önce topladıklarını belirterek, şunları dile getirdi:"Mağazamızda oluşturduğumuz Hayal Ağacı'nı misafirlerimize sunduk. Mağazamıza gelen müşterilerimiz genelde duyarlı insanlar. Onların da duyarlılıklarından dolayı çok hızlı bir şekilde proje bitti. Projemizin devamında da kardeş okul seçtiğimiz Tatar köyünde okulun boyanmasından, kütüphane yapılmasına kadar birçok eksiğini gidereceğiz. Bu köyle işletme olarak ömür boyu bir gönül bağımız oldu."- "Öğrenciler heyecandan uyuyamadı"Okul öğretmeni Uğur Önder ise çocukların, hediyelerin geleceğini duyunca çok heyecanlandığını ifade edip bazı öğrencilerin gece uyuyamadan okula geldiğini belirtti.Hayal ettiklerinden daha çok hediye geldiğini söyleyen Önder, "Bizler bu sosyal projenin bu kadar büyüyeceğini tahmin edememiştik. Çok mutluyuz öğrencilerimiz adına, velilerimiz adına. Gerçekten hayal edemeyeceğimiz hediyeler geldi. Çocuklar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.Öğrencilerden Halil İbrahim Soylu da hediyeler için teşekkür ederek, şunları söyledi:"Bisikletimi getirdiğiniz için çok teşekkür ederim, hayallerimi gerçekleştirdiniz. Önce öğretmenimiz haber verdi 'hayalciler gelecek' diye. Geldiler, önümüze kağıt koydular birer tane sonra hayallerimizi yazdık. 'Sizin hayallerinizi gerçekleştireceğiz' dediler. Sonra gerçekleştirdiler. Hayalim bisiklet ve polis arabalı oyuncaktı. İkisi de geldi teşekkür ediyorum."
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