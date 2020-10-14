AA

Antalya'da genetik kökenli kemik iliği yetmezliği (Fanconi Aplastik Anemisi) tedavisi gören 3 yaşındaki Mustafa Janberk, annesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıyla Almanya'da bulunan uygun kök hücre ile sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Cansu Ağuş, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Janberk'e konulan Fanconi Aplastik Anemisi teşhisi sonrası sosyal medyadan başlattığı kampanya ile uyumlu kök hücre bağışçısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da özel bir hastanede tedaviye alınan Mustafa Janberk için anne Ağuş'un sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) devreye girdi.

Almanya'da bulunan bağışçıdan mart ayında alınarak Türkiye'ye getirilen kök hücre, yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle küçük Mustafa'ya nakledilememişti. Ailenin ve bağışçının ısrarlı takibi ve Sağlık Bakanlığının da girişimiyle Mustafa'ya umut olan operasyon 20 Haziran'da Antalya'da gerçekleşti.

Yaklaşık bir yıl hastalıkla mücadele eden oğlunun sağlığına kavuştuğunu sosyal medyadan duyuran Ağuş, "Çok şükür bağışçımız vazgeçmedi ve bize hayat oldu." paylaşımında bulundu.

Bir süre Antalya'da özel bir hastanede takibi yapılan Mustafa Janberk, kan değerlerinin normale döndüğünün görülmesi üzerine 12 Ağustos'ta taburcu edildi.

Oğlu ile birlikte ilik bekleyen diğer hastalar için de sosyal medyadan kampanya başlatan anne Ağuş, bu mutluluğunu da yayımladığı video ile ifade etti.

"SİZİN YARIM SAATİNİZ NAKİL BEKLEYEN HASTALARIN HAYATI DEMEK"

Türk Kızılay'a bağışlanacak 3 küçük tüp kanın yüzlerce Mustafa için "umut" anlamına geldiğini belirten Ağuş, "Bizim başımıza gelen bu hastalık yarın sizin de başınıza gelebilir. Lütfen kök hücre bağışında bulunun. Sizin yarım saatiniz nakil bekleyen hastaların hayatı demek. Bir çocuğun kahramanı olmak zor değil." ifadelerini kullandı.

İnsanların "trombosit ve kan bağışı" sözlerini duyduğunda çekindiğini aktaran Ağuş, kan bağışının kendileri gibi zor durumda olan aileler için ne denli önemli olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Oğlu için sosyal medyada video çekip, kampanya başlattıktan sonra güzel dönüşler aldığını aktaran Ağuş, kan bağışı sırasında çektirdikleri fotoğrafı kendisine gönderenler olduğunu, en çok da buna duygulandığın belirtti.

Kişisel blog ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ağuş, "Türkiye'de ilik nakli ve kök hücre nakli bekleyen onlarca çocuk var. Lütfen size en yakın kan merkezlerine gidip kan ve trombosit bağışında bulunun. Çünkü ilik nakli bazı hastalıkların tek tedavisi. Kahraman olun. Bugün harekete geçmeye var mısınız?" mesajını yayınladı.

Bir kişinin hayatı bile değişse kendisi için mutluluk kaynağı olacağını kaydeden Ağuş, ailelerin umudunu yitirmemesi gerektiğini ve güzel günlerin bir gün geleceği umuduyla hasatlıkla mücadele edilmesi tavsiyesinde bulundu.

MUSTAFA'NIN ZORLU MÜCADELESİ

Diyarbakır'da özel bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Cansu Ağuş, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Janberk'i, 25 Kasım 2019'da halsizlik ve ateş şikayetiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Servisine götürmüş, oğluna genetik kökenli kemik iliği yetmezliği (Fanconi Aplastik Anemisi) teşhisi konulması üzerine uygun bağışçı bulunması için hazırlattığı afiş ve görsellerin sosyal medyadan paylaşılmasını sağlamıştı.

Ağuş, oğlunun durumunun kötüleşmesi üzerine sosyal medyadan iletişim kurduğu kişiler sayesinde, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Janberk'i 1 Ocak 2020'de Antalya'da özel bir hastaneye getirmişti.

Minik Mustafa ve annesi burada uygun kök hücre bağışçısına ulaşmak için beklemeye başlamıştı.