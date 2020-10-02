AA

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kızları Leyla'nın ölümüne ilişkin tutuklanan amca Yusuf Aydemir, Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla duruşmaya katıldı.

Karar açıklanması beklenen duruşmada, tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nihat Aydemir'in kuzeni M.A. Aydemir, tutuksuz sanıklardan M. Aydemir ile Y.A, eşi A.A, B.D. ve eşi H.D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan'ın da izlediği duruşmaya, minik Leyla'nın babası Nihat ve annesi Şükran Aydemir ise güvenlik gerekçesiyle katılmadı.

Polislerce duruşma nedeniyle adliye içi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle davanın tarafları dışında salona sınırlı sayıda kişinin alındığı ve SEGBİS sistemindeki yoğunluk dolayısıyla öğleden sonra başlayan duruşma, sanıklar ile taraf avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

- İddianame ve mütalaadan

İddianamede, Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son mütalaasında ise tutuklu sanık Yusuf Aydemir, M.A. Aydemir ve B.D'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" ve "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiş, Y.A. ve eşi A.A. hakkında da "aynı suçlara yardım etme iradesiyle hareket etmekten" müebbet hapis ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Baba Nihat ve anne Şükran'ın yargılama aşamasında şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen 5 sanığın üzerilerine atılı suçların şikayete bağlı olmadığı, resen harekete geçilerek soruşturulan ve kovuşturulan suçlardan olduğuna işaret edilen mütalaada, amca M.A. ve H.D'nin atılı suçu her türlü şüpheden uzak şekilde somut verilerle işlediklerini gösteren kesin deliller bulunmadığından beraatlerine karar verilmesini talep etmişti.

Savcı ayrıca mütalaasında Yusuf Aydemir'in tutuklanmasını, diğer sanıklar M.A. Aydemir, B.D, A.A. ve Y.A'nın hükmen tutuklanmalarını istemişti.

- Minik Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.