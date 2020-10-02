"Minik Leyla cinayeti" davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor

Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Ağrı Adliyesi önünde duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle minik Leyla'nın anne ve babasına mahkemeye katılmaması konusunda ricada bulunduğunu söyledi.
Davada karar beklentilerinin olduğunu ifade eden Tunç, "Bir kez daha Türkiye'nin başı sağ olsun. Ne yazık ki Leyla Aydemir'i yaşatamadık. 2,5 yıldır devam eden yargılama sürecinin sonuna geldik. Beklentimiz karar duruşması olması yönünde. Karar duruşması olması hasebiyle gergin bir atmosferin olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Leyla'nın anne ve babasına bu duruşmaya katılmamaları konusunda ricada bulundum." dedi.
Tunç, bütün toplumun Leyla'nın acısını derinden yaşadığını anımsattı.
Ateşin düştüğü yeri yaktığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:
"Böyle bir güvenlik gerekçesiyle her ne kadar bütün toplum olarak Leyla'nın acısını derinden yaşamış olsak da ateş en çok düştüğü yeri yakar. Leyla'nın ailesini bir kez daha travma yaşatmaya gerek yok. Bu duruşmada daha önce üç tane zorla getirme kararı olan tanık beyanı eksik. Ancak biz bunların yargılamayı uzatmak amaçlı duruşmaya katılmadığı, bu yüzden heyetin bunları dinlemekten vazgeçmesi gerektiğini mahkemeye bildirdik. Ayrıntılı, yazılı beyanlarımızı esasa ilişkin mütalaaya karşı sunduk. 7 sanığın tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yazılı ve sözlü taleplerimiz bildirdik. Akışa göre duruşmadan sonra gerek duyarsam anne ve babayı çağırabiliriz."
- Olay
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.
Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!