Minik ikizler kumbaralarındaki harçlıklarını işsiz kalanların aileleri için bağışladı - KONYA

AA

Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu 6. sınıfta okuyan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Beren ve Berfu Palay, kaymakamlığı arayarak koronavirüs nedeniyle işinden ayrılanlar için kaymakamlıkça başlatılan "Seydişehir Tek Yürek Kampanyası"na bağış yapmak istediklerini söyledi.Bunun üzerine ikizlerin evine gelen Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri, ikizlerden Beren'in kumbarasında biriktirdiği 129 lira ile Berfu'nun kumbarasındaki 115 lirayı teslim aldı.- "İşsiz kalanların çocuklarını sevindirmek amacıyla bağışladık"Beren Palay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harçlıklarının tamamını ihtiyacı olan aileler için bağışladıklarını belirtti.Biriktirdikleri parayla birçok insanın sevineceğine inandıklarını ifade eden Palay, "Paralarımızı babamızın ve dedemizin verdiği okul harçlıklarından biriktirdik. Şimdi de bir yıldır biriktirdiğimiz parayı, işsiz kalanların çocuklarını sevindirmek amacıyla bağışladık. Umarım mutlu olurlar. Çikolata bile alamayan çocuklar var, herkes bağışlasa çok güzel olur, elli kuruş bile verseler yeter." dedi.Berfu Palay ise bağışladıkları harçlıkların çocukların yüzünün gülmesine vesile olacağına inandığını vurgulayarak, bu yüzden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dede İsmail Palay ise torunlarının kendisine, bir haftadır kumbaradaki parayı bağışlamak istediklerini söylediğini anlattı.Parayı torunlarının kendilerinin teslim etmelerinin daha anlamalı olacağını düşündüklerini dile getiren dede Palay, "Yetkilerden yardım istedik. Sağ olsunlar geldiler. Torunlarım böylece harçlıklarını bağışlamış oldu." dedi.- "Seydişehir'in 55 mahallesinden ve büyük şirketlerden gelen yardımları merkezimizde topluyoruz"Seydişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Musa Toklu ikizlerin kendilerine umut verdiğini aktardı.Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için başlatılan Seydişehir Tek Yürek Kampanyası için vakfa çok sayıda hayırseverden yardım geldiğini anımsatan Toklu, "Seydişehir'in 55 mahallesinden ve büyük şirketlerden gelen yardımları merkezimizde topluyoruz. Yardıma müracaat edenlerin durumunu inceliyoruz. Ailenin çocuk sayına, çocukların ihtiyacına göre burada paket oluşturup ulaştırıyoruz. Yardım yapan tüm halkımıza ve işadamlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.Toklu, vakıf olarak bugüne kadar topladıkları yardımlarla 540 aileye gıda paketi ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.