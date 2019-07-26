26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) tedavi gören 13 aylık Hilal Azra Canbaz'ın babası İlhan Canbaz, geçen yıl eşinin erken doğum nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesinden Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirterek, burada 21 Haziran 2018'de Hilal Azra ile Zeynep Zehra isimlerinde ikiz kız çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; doğum sonrası çocuklarının kuvöze alındığını ifade eden Canbaz, "Hilal Azra 35 gün sonra kuvözden çıkarılıp çocuk servisine alındı. Zeynep Zehra da 75 gün sonra solunum yetmezliğinden dolayı hastanede vefat etti." dedi.
Canbaz, Hilal Azra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruması ve tedavisinin sürmesi nedeniyle Erzurum'da kiraladıkları evde yaşadıklarını belirterek, solunum yetmezliği ve beslenme şikayeti artan kızlarını yıl başında BEAH'a götürdüğünü anlattı.
TEK İSTEĞİ KIZININ YAŞAMASI İÇİN SOLUNUM CİHAZININ ALINMASI
Kızı Hilal Azra'nın BEAH yoğun bakım servisinde 2 ay kaldığını dile getiren Canbaz, şöyle konuştu: "Doktorlar akciğerleri gelişmediği için kızımın nefes alamadığını ve boğazının delinmesi gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Halen akciğerlerinde gelişme sağlanamadı. Doktorlar enfeksiyon kapmaması için de solunum cihazı makinesinin alınması gerektiğini söylüyor ancak maddi durumum yok. Beş aydır cihaz için uğraşıyorum. Kızıma evde bakılması lazım, Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerinden, hayırseverlerden tek isteğim kızımın yaşaması için solunum cihazının alınması"
Canbaz, kızının her an enfeksiyon geçirme tehlikesi olduğunu vurgulayarak, Hilal Azra'nın ölen kardeşinin kaderini yaşamasını istemediğini kaydetti.
Ev tipi solunum cihazının 22 bin lira civarında olduğunu aktaran Canbaz, maddi gücü olmadığı için bu cihazı alamadığını söyledi.
"İKİZ ÇOCUKLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM HİLAL AZRA'MI DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM"
Canbaz, halen kızı Azra'nın BEAH Palyatif Merkezinde tedavi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Evim kira, param yok, çalmadığım, gitmediğim kapı kalmadı. Erzurum ve Iğdır'da solunum cihazı alınması için yetkili ve ilgili kurumlara müracaat ettim ancak yaklaşık 5 aydır sonuç alamıyorum. İkiz çocuklarımdan birini kaybettim Hilal Azra'mı da kaybetmek istemiyorum. Şahsıma yardım, para istemiyorum, tek isteğim kızım için solunum cihazı makinesi alınsın ki çocuğumu evimde büyüteyim, artık ne benim ne de annesinin dayanacak gücü kaldı."
"DOKTORLARIN DA YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"
BEAH doktorları ve hemşirelerine teşekkür eden Canbaz, söz konusu hastanenin çok ilgili ve alakadar olduğunu vurguladı.
Baba Canbaz, tavsiye üzerine sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, "Erzurum'da bir firmada asgari ücretle işe girdim. Hastane sürecinde evimiz olmadığı için aylarca hastanede kaldık. Çocuğumu buradaki doktor ve hemşireler büyüttü, doktorların da yapacağı bir şey yok. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!