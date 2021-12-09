Minik Hamza Ali dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

DHA

İzmir'de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Covid-19'a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk'ün bebeğinin henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı. Doğumuna 1 ay kala anne karnından alınarak yoğun bakıma kaldırılan Hamza Ali bebeğin, 2 gün sonra apendiksi patladı. Minik bebek, henüz 4 günlükken geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, Covid-19 pozitif olan annesi Semra ve babası Gökhan Alatürk, bebeklerine kavuşmak için negatife dönmeyi bekledi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, annesi Covid-19 pozitif olup, doğumdan sonra apendiksi patlayan ve bildirilen dünya üzerindeki 3. bebeğin Hamza Ali olduğunu ve dünya tıp literatürüne gireceğini söyleyerek, "Annenin geçirdiği Covid-19'a bağlı olarak, anneden bebeğe geçen sitokinlerin bağırsakta neden olduğu dolaşım bozukluğu, apendiksin patlamasına neden olmuş görünüyor" dedi.

'PATLAMANIN NEDENİ COVİD-19'

Doğduktan sonra genel durumu iyi olan minik bebeğin birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, bağırsağın bir bölümü olan apendiksinin patladığı anlaşılan minik bebek daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Nihan Ünver Akar, apandiksin köküne yakın bir yerden patladığını ifade ederek, "Erken doğan bebeklerde apandikste patlamanın meydana geldiği iki durum var. Biri kistik fibrozis ve diğeri de Hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali'de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin covid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu. Covidden başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok" ifadelerini kullandı.

'KISA SÜREDE TOPARLADI'

Op. Dr. Akar, Hamza Ali'den önce dünyada Covid-19 nedeniyle bağırsağında patlama meydana gelen iki bebek daha olduğunu ifade ederek, "Yaptığım araştırmada gördüm ki, bu bebeklerden ilki yine prematüre doğum. Covid-19 anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Covid-19 pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Covid-19'la temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim. Şu an genel durumu gayet iyi. Kısa sürede toparladı. Normal gidişatına baktığımızda Hamza Ali şu an hala annesinin karnında doğmayı bekliyor olmalıydı" dedi.

BEBEKLERİNE KAVUŞMAK İÇİN BEKLEDİLER

Hamza Ali doğduktan sonra hem kendisi hem eşi Covid-19 pozitif olduğu için karantinada bekleyen ve bebeklerini kucaklarına almak için negatife dönmeyi bekleyen çiftten Gökhan Alatürk, eşim problemli bir gebelik geçirdiği için Covid-19 aşısı olmamıştı. Açıkçası çekindik. Sonra başımıza bunlar geldi ama şu an hem bebek hem eşim çok iyi. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AİLE İKİNCİ KEZ MUCİZEYİ YAŞADI

Anne Semra Alatürk, ilk çocuğu Ertuğrul Furkan Alatürk'ün de yeni dünyaya gelen Hamza Ali gibi bir mucizeyi yaşadığını anlattı. Anne Alatürk, "Büyük oğlum Ertuğrul Furkan ikizdi. İkizi anne karnında öldü ve beni zehirledi. Ertuğrul Furkan, kalbinde mitral kapak darlığı ile doğdu. Bu hastalıktan kurtulan Ege Bölgesi'ndeki ilk bebekti. Şimdi Hamza Ali'de ikinci kez mucize yaşadık. Çok şükür iyiyiz. Büyük bir ders aldık. Yaralarım, iyileşir iyileşmez aşı yaptıracağım" dedi.

'NEFES ALAMIYORDUM'

Aşı olmayarak çok büyük hata yaptığını belirten Semra Alatürk, şöyle devam etti: "Covid-19 akciğerlerime indi ve erken doğum yapmak zorunda kaldım. Bebeğimin apandisti patladı ve ameliyat oldu. Çok iyi korunduğumuzu zannediyorduk. Büyük oğlumu kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdükten sonra evde ateşi yükseldi. Daha sonra testlerimiz pozitif çıktı. Hastalık benim akciğerlerime vurdu. Aşı yapılsaydı böyle olmazdı. Kesinlikle herkes aşısını yaptırsın. Nefes alamıyordum. Umudum vardı. Mücadele ettim. Kurtulmamız bir mucize. Doktorlar bile şaşırdı. Bebeğimiz dünya literatürüne girdi. Allah, onu bize bağışladı. Hamileler kesinlikle aşı yaptırsın."

Baba Gökhan Alatürk ise, "Bebeğine zarar gelmemesi için eşim aşı olmadı. Dikkatli olduk ama yine de kendimizi koruyamadık. Hastalık bizi buldu. Çok pişmanız. Herkes dikkatli olsun. Elimizden gelen sadece dua etmekti. Kabus gibi bir dönemden geçtik. Herkes aşılarını vurulsun" dedi.

'AMELİYAT SIRASINDA ANNE YOĞUN BAKIMDAYDI'

Süreci anlatan Op. Dr. Nihan Ünver de "Bildiğimiz kadarıyla, sorunsuz bir gebelik geçiren anne 34'ncü haftada Covid-19'a yakalanmış. Hamileliği süresince aşı olmaktan korktuğu için aşı yaptırmamış. Covid-19 çok ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca erken doğum gerekti. Bebek dünyaya geldikten sonra genel durumunda bozukluk, kan şekerinde düşme, nefes alamama gibi problemler başladı. Yapılan tetkiklerde bir perforasyon olduğu anlaşıldı. Hemen acil ameliyata aldık. Bu süreçte anne yoğun bakımdaydı ondan sözlü izin aldık. Baba ise evde izoleydi ondan da telefonda izin aldık. Ameliyatta apendiksin patladığı ve bağırsakların sağlam olduğu görüldü" diye konuştu.

'COVİD -19'DAN BAŞKA NEDEN GÖRÜNMÜYOR'

Apendiks patlamasının nedenine ilişkin ise Op. Dr. Ünver, şunları söyledi: "Çocuğun genel klinik seyrine bakıldığında Covid-19'dan başka bir sebep görünmüyor. Muhtemelen annenin geçirdiği şiddetli Covid-19 nedeniyle bebekte de bir takım dolaşım bozuklukların olduğunu düşünüyoruz. Hamza bebek dünyada bilinen üçüncü vaka. Literatüre bakıldığında dünyada Hamza Ali gibi iki bebek daha var. İkisinde de ince bağırsak düzeyinde yırtılma oluşmuş Hamza Ali'nin ise apendikste yırtık vardı. Ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme yaşandı. Annenin testi negatife dönene kadar bebek bizim misafirimiz oldu. Şimdi herkes çok iyi. Bebek normal gelişim gösteriyor."