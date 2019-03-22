22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Söke ilçesinde, bulunduğu otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ameliyatı için gerekli 200 bin lira, yardım kampanyasının üçüncü gününde toplandı.
ÜÇÜNCÜ GÜNDE 200 BİN LİRA TOPLANDI
AA'nın haberine göre; Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftinin çocukları Halil'in ameliyat masrafını karşılamak amacıyla, Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona kısa sürede ulaşıldı. Kampanyanın üçüncü gününde hayırseverler, 200 bin lirayı, bağış için açılan hesaba gönderdi.
Türkiye'nin dört bir yanından gösterilen ilgi ve yardımlar sayesinde yüzü gülen aile, şimdi evlatlarının ameliyat olacağı günü bekliyor. Halime Geyik yaptığı açıklamada, bağışın kısa sürede toplanacağını tahmin etmediğini söyledi.
"ALLAH TÜM TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"
Başlattıkları "Ateşe bir damla su dök" kampanyasına çok fazla desteğin geldiğini anlatan Geyik, şöyle konuştu: "Tarif edilemez bir sevinç yaşıyoruz. Bu kadar büyük meblağın toplanması gerçekten mucize. Özellikle Anadolu Ajansının çok büyük desteği oldu, sesimizi duyurdu. Ameliyat için 200 bin lira gerektiğini duyunca günlerce ağladım. Allah tüm Türkiye'den razı olsun. 5 lira okul harçlığını ve biriktirdiği bozuk paralarını gönderen çocuklarımız oldu. Allah herkesin birini bin etsin. Çok mutluyum. Oğlumun ameliyatı, yardım edenler sayesinde olacak. Bundan sonra onlardan tek isteğim dualarını bizden esirgemesinler."
Ameliyattan sonra oğlunun mutlu günlerini ve güzel anılarını görmek istediğini vurgulayan Geyik, özellikle çocuklardan gelen yardımların kendisini çok duygulandırdığına işaret etti.İnsanların bu kadar duyarlı olduğunu görmenin de çok güzel olduğunu belirten Geyik, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah bundan sonra gözümden dökülen damlalar, sevinç gözyaşları olur" diye konuştu.
40 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Olay Söke'de, geçen yıl, içinde oyun oynadığı otomobilde yangın çıkan ve annesi tarafından son anda kurtarılan Halil Geyik'in yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşmuştu. İstanbul'da bir hastanede yaklaşık 40 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Geyik'in yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmemişti.
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