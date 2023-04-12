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Minik Eylül'den iki gün sonra anneden de acı haber!

Kayseri'de, 11 katlı apartmanın 6'ncı katında önceki gün çıkan yangında ölen 5 yaşındaki Eylül'ün yaralı annesi Şerife Canyakar'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç anne, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şaban Canyakar, oğlu Tuğra Canyakar ile birlikte bu kez eşini son yolculuğuna uğurladı

Giriş: 12.04.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Minik Eylül'ün ardından anneden de acı haber!
DHA

Kayseri'de, 5 yaşındaki Eylül Canyakar'ın öldüğü yangında yaralanan annesi Şerife Canyakar (30) da hayatını kaybetti..

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Aksiyum Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 6'ncı katında, 10 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyüp evi kapladığı yangında, dairedeki Eylül Canyakar hayatını kaybetti. Yangında anne Şerife Canyakar ile oğlu Hacı Mehmet Canyakar da yaralandı.

EYLÜL DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Binada yaşayanların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında ölen ve otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Eylül Canyakar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralı Şerife Canyakar da sabaha karşı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Canyakar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

BU KEZ DE EŞİNİ UĞURLADI

Cenazeye Şerife Canyakar'ın eşi Şaban ile oğlu Tuğra Canyakar, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şaban Canyakar ile oğlu Tuğra'nın gözyaşı döktüğü cenazede, kılınan namazın ardından Şerife Canyakar, Erkilet Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

DİĞER OĞLU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Öte yandan ağır yaralı olan Hacı Mehmet Canyakar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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