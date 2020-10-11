Olayda, Samsun'da yaşayan Atalar ailesi, tatillerini geçirmek üzere memleketi Trabzon'a geldi. Aile hafta sonunu yaylada geçirmek istedi. Hep birlikte yaylaya çıkan ailenin en küçük üyesi Çınar Atalar, geri manevra yapan bir aracın altına kaldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ağır yaralanan Çınar Atalar babası Ayvaz Atalar tarafından hastaneye kaldırıldı. Minik Çınar bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.