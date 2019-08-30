30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'da 9 ay önce lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile aynı hastalıkla mücadele eden diğer çocuklara moral veriyor.
AA'nın haberine göre; Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Yasemin Bulak, bir yandan sağlığına kavuşmak için zorlu bir tedavi sürecine girerken diğer yandan aynı hastalık ile boğuşan akranlarına moral vermek amacıyla sosyal medyada görüntü paylaşıyor.
Şahin ve Sibel Bulak çiftinin iki çocuğundan biri olan Yasemin'in, kendisi gibi lösemi olan çocuklara moral vermek amacıyla yaptığı paylaşımlar yoğun ilgi görüyor.
Yasemin Bulak, 9 aydır lösemiyle mücadele ettiğini, kendisi gibi hasta olan çocukların ümitsizliğe kapılmaması için sosyal medyada çektiği görüntüleri paylaştığını söyledi.
"Bu hastalığın en önemli ilacının mutluluk olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer çocuklar morallerini bozmasınlar, mutlu olsunlar. Her geçen gün takipçi sayım artıyor, takipçi sayım artarken mutlu oluyorum. Hastalığın yenilebilir bir hastalık olduğunu ve çok üzülmemelerini anlatıyorum." diyen Bulak, iyileşinceye kadar çekeceği görüntüleri sosyal medyada takipçileri için paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.
Diyarbakır'ın ardından tedavisinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde devam edeceğini dile getiren Bulak, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tedavi olacağım yeni hastane çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.
Büyüyünce hemşire olmak istediğini aktaran Bulak, şöyle konuştu: "Tüm çocuklara seslenmek istiyorum. Lösemili çocuklar hiç üzülmesin, bizim tek ilacımız mutluluktur. Saçlarımız da yavaş yavaş uzayacak, üzülmelerine gerek yok."
Anne Sibel Bulak ise, hastalığın ilk gününden itibaren çok zor günler geçirdiklerini anlatarak, "Kızım sosyal medyada görüntü paylaşmak isteyince önce onu uzak tutmayı tercih ettik. Ancak paylaştığı görüntülerle mutlu olduğunu görünce teşvik edip desteklemeye başladık." diye konuştu.
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