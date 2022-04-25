Yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüste arama yaptı.

X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu.

Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.