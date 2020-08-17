Minibüsün yakıt deposunda esrar ele geçirildi - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulamada durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu.Polis, narkotik köpeğinin tepki verdiği minibüsün yakıt deposunu söktü.İncelemede depoya yapılan özel bölmedeki 82 pakette 38 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.Ekiplerin gözaltına aldığı Y.A. (20) ve H.S. (24),emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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